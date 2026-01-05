Παραμένει σταθερή η κατάσταση των 4 ατόμων που νοσηλεύονται στη Λάρνακα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ενώ η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πιθανής δηλητηρίασης.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Αστυνομία, «σε καλή κατάσταση νοσηλεύονται τα τρία από τα τέσσερα άτομα που εισήχθησαν στο νοσοκομείο ύστερα από πιθανή δηλητηρίαση χθες το πρωί στην Λάρνακα». Σημειώνεται πως «το τέταρτο άτομο, ένας άνδρας, είναι διασωληνωμένος με θετικές ενδείξεις».

Την υπόθεση, που αφορά την πιθανή δηλητηρίαση των 4 ατόμων, διερευνά η Αστυνομία, παράλληλα με τις συνθήκες θανάτου ενός 78χρονου, ο οποίο απεβίωσε το Σάββατο.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 78χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο στη Λάρνακα, με τους ιατροδικαστές να λαμβάνουν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Την νεκροτομή διενήργησαν οι Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις».

Σημειώνεται ότι το Σάββατο αρχικά η γυναίκα του 78χρονου ένιωσε αδιαθεσία και εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται ενώ λίγο αργότερα απεβίωσε ο σύζυγός της.

Την Κυριακή, προστίθεται, μαζεύτηκαν στο σπίτι του νεκρού για καφέ και συμπαράσταση στην οικογένεια φίλοι και γνωστοί. «Κατά την διάρκεια του καφέ τρία άτομα έχασαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» συμπληρώνεται.

Σημειώνεται πως «στους δύο χορηγήθηκαν αντίδοτα για αντιμετώπιση πιθανής δηλητηρίασης. Το τρίτο άτομο είναι σε κωματώδη κατάσταση με την υγεία του να καλυτερεύει».

Πηγή: ΚΥΠΕ