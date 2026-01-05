Τις συνθήκες θανάτου ενός 78χρονου και πιθανή δηλητηρίαση άλλων 4 ατόμων διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Σάββατο αρχικά η γυναίκα του 78χρονου ένιωσε αδιαθεσία και εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται ενώ λίγο αργότερα απεβίωσε ο σύζυγός της.

Την Κυριακή, προστίθεται, μαζεύτηκαν στο σπίτι του νεκρού για καφέ και συμπαράσταση στην οικογένεια φίλοι και γνωστοί. «Κατά την διάρκεια του καφέ τρία άτομα έχασαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» συμπληρώνεται.

Σημειώνεται πως «στους δύο χορηγήθηκαν αντίδοτα για αντιμετώπιση πιθανής δηλητηρίασης. Το τρίτο άτομο είναι σε κωματώδη κατάσταση με την υγεία του να καλυτερεύει».

Θα γίνουν επιστημονικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι συνέβη και για το εάν αυτό που κατανάλωσαν τα πέντε άτομα προκάλεσε αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους, ενώ θα ληφθούν δείγματα τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και φρουρείται από την αστυνομία.

