Σοβαρή υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας μετά τον θάνατο 78χρονου σε κατοικία στη Λάρνακα και τη μεταφορά τεσσάρων ακόμη προσώπων στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 78χρονος και η σύζυγός του είχαν μεταφερθεί χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ο άνδρας υπέκυψε. Σήμερα, κατά τη διάρκεια καφέ παρηγοριάς στο ίδιο σπίτι, άλλα άτομα φέρονται να κατανάλωσαν το ίδιο ρόφημα, με αποτέλεσμα τρία εξ αυτών να παρουσιάσουν συμπτώματα και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διεξάγει εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι περιείχε το ρόφημα που καταναλώθηκε, καθώς και κατά πόσο το είχαν πιει ο 78χρονος και η σύζυγός του.

