Τη λήψη άγνωστου τοξικού υγρού και πιθανή δηλητηρίαση εξετάζει η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά τον θάνατο 78χρονου και την νοσηλεία άλλων τεσσάρων ατόμων.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, έχουν ληφθεί κάποια δείγματα από νερό που χρησιμοποιήθηκε από ένα ψυγειάκι και στάλθηκαν στο χημείο.

Κληθείς να απαντήσει αν επιβεβαιώνει πως η οικογένεια συνδέεται με πρόσωπο το οποίο έχει συλληφθεί προ ημερών για υπόθεση ναρκωτικών και υπάρχει κάτι που να συνδέεται τις δύο υποθέσεις, απάντησε πως διερευνώνται όλα τα περιστατικά για να διαφανεί αν υπάρχει κάποια σύνδεση.

