Συνολικά 12 πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια και 4 χιλιάδες άτομα επηρεάστηκαν λόγω του τεχνικού προβλήματος στο σύστημα του FIR Αθηνών ανέφερε πηγή από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα δέχεται πτήσεις με πολύ αργούς ρυθμούς.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με αρκετή καθυστέρηση.

Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Υπενθυμίζεται πως όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελλαδικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο οι αεροπορικές εταιρείες άλλαξαν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη τους ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών.

Υπάρχουν συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν αποκλειστεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν μπορούν να βρουν πτήση για να επιστρέψουν σήμερα στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Ποιες κυπριακές πτήσεις επηρεάζονται

Πηγή: ΚΥΠΕ