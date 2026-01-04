Το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, επηρεάζουν και πτήσεις από και προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται τρεις πτήσεις επί του παρόντος. Συγκεκριμένα δύο αναχωρήσεις (Aegean και Sky) και μία άφιξη (Aegean). Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ο αριθμός των επιβατών αυτών των πτήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει προγραμματισμένη πτήση για Αθήνα το απόγευμα στις 16:20 (Ryan Air) η οποία αναμένεται να επηρεαστεί εάν δεν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.

Όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών.

Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.



Υπ. Μεταφορών: Να επικοινωνούν με αεροπορικές εταιρείες καλούνται οι επιβάτες

Οι επηρεαζόμενοι από το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας επιβάτες πτήσεων καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο ενημερώνει για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες, σημειώνοντας πως λόγω αυτού επηρεάζονται όλες τις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και οι πτήσεις που υπερίπτανται πάνω από το FIR Αθηνών.

«Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καλούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περαιτέρω ενημέρωση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια», καταλήγει το Υπουργείο Μεταφορών, στην ανακοίνωσή του.





Πηγή: ΚΥΠΕ