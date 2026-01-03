Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε συνολικά 37 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 25 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, γύρω στις 10:32 το πρωί, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυρκαγιά σε υποστατικό (παράπηγμα) κοντά στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, στην κοινότητα Αβδελλερού, στην επαρχία Λάρνακας. Το υποστατικό, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από ξύλινα δοκάρια και τσίγκους, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κατέρρευσε ολοκληρωτικά, μαζί με το περιεχόμενό του. Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες νερού, ενώ στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, καθώς λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Τέλος, στις 04:21 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε αρθρωτό όχημα, το οποίο βρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο κοντά στη βιομηχανική περιοχή της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, στην επαρχία Πάφου. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στο αρθρωτό όχημα όσο και σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο που βρισκόταν δίπλα του. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

