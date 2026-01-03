Τα σπινθηροβόλα «βεγγαλικά» πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας φαίνεται πως ήταν η αιτία της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν-Μοντανά που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 119, μεταξύ των οποίων πολλών εφήβων.

Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται για την επιβεβαίωση των αιτιών που προκάλεσαν την τραγωδία, με τις ελβετικές αρχές να στρέφουν την προσοχή τους στα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας της επιχείρησης και στους δύο Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ.

Την Παρασκευή, Ελβετοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν διστακτικά μια θεωρία που κυκλοφορούσε διαδικτυακά για την αιτία της πυρκαγιάς.

«Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά, γνωστά και ως βεγγαλικά, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα social media έδειχναν μια ομάδα ανθρώπων με βεγγαλικά στηριγμένα σε μπουκάλια, από τα οποία φαίνεται πως πήρε φωτιά η οροφή.

Ωστόσο, η κ. Πιλού δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν ένα αφρώδες υλικό στην οροφή –πιθανώς για ηχομόνωση– συνέβαλε στην εξάπλωση της φωτιάς.

Ένας συνταξιούχος πυροσβέστης δήλωσε στο Sky News ότι το ίδιο είδος υλικού που χρησιμοποιήθηκε ως επένδυση στον Πύργο Grenfell είναι πιθανό να κάλυπτε την οροφή του υπόγειου μπαρ.

Έχοντας εξετάσει εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν online, ο Στιβ Ντάντνεϊ είπε πως πιστεύει ότι ο αφρός ήταν ιδιαίτερα εύφλεκτη πολυουρεθάνη, η οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκεται «πουθενά όπου υπάρχουν ανεξέλεγκτες, γυμνές φλόγες».

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ ανέφερε ακόμη ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα, ένα ζευγάρι Γάλλων, καταθέσαν ως «πρόσωπα που κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες», όχι ως ύποπτοι.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας στο μπαρ, καθώς μεταξύ άλλων φαίνεται πως υπήρχε πάνω από μία έξοδος κινδύνου, όμως τα θύματα δεν την εντόπισαν.

Με το σταγονόμετρο η πληροφόρηση

Εν τω μεταξύ, η έκταση της καταστροφής και η σοβαρότητα των εγκαυμάτων των θυμάτων δυσκολεύει την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση να γίνεται με το σταγονόμετρο, κρατώντας συγγενείς και φίλους όσο βρίσκονταν στο μπαρ σε μια εξαντλητική αγωνία.

Περίπου 22 νεαροί ασθενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης.

Σύμφωνα με τον Φρέντερικ Γκίσλερ, διοικητή της αστυνομίας της περιοχής Βαλέ, στους τραυματίες περιλαμβάνονταν 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Πορτογαλία και Πολωνία.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η εθνικότητα 14 ατόμων.

Ο Lupo Guagliumi, Ιταλός έφηβος, έφυγε από την εκδήλωση πριν ξεσπάσει η φωτιά. Ωστόσο, δήλωσε στο Sky News ότι πιστεύει πως τρεις φίλοι του βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ άλλοι πέντε νοσηλεύονται επίσης. «Κάποιοι έχουν χαθεί, και δεν ξέρουμε πού είναι», πρόσθεσε.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Μία εκ των αγνοούμενων είναι η 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation. Οι συγγενείς της συνεχίζουν να την αναζητούν, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες. Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

«Η αδερφή μου είχε ήδη φτάσει στο μπαρ γύρω στη 01:00. Γύρω στις 01:40 ήθελα να περάσω για να της πω γεια και τότε είδα ότι όλα είχαν πάρει φωτιά. Είδα ότι υπήρχε κόσμος. Η αστυνομία δεν με άφηνε να περάσω. Προσπάθησα, αλλά μπήκαν μπροστά μου και με εμπόδισαν. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και από τότε ψάχνω να τη βρω», δήλωσε ο αδερφός της 15χρονης, Ρομέν Καλλέργης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «έκτοτε, η 15χρονη όπως και οι δύο φίλες της δεν έχουν δώσει κανένα σημάδι ζωής. Οι γονείς τους, περιμένουν με αγωνία να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και ελπίζουν σε ένα θαύμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «κανείς δεν έχει νέα από τους συγγενείς του. Οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό με καθησυχάζει. Αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητά τους είναι να περιθάλψουν τους ασθενείς και μόνο μετά να μάθουν ποιος έχει τραυματιστεί και ποιος έχει πεθάνει».

Μεταξύ όσων εξακολουθούν να αγνοούνται είναι και η Charlotte Niddam, η οποία στο παρελθόν φοιτούσε στο Immanuel College, ιδιωτικό σχολείο στο Hertfordshire. Η εθνικότητά της δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του θερέτρου Κραν Μοντανά, εργαζόταν στην περιοχή ως μπέιμπι-σίτερ.

Ένας ακόμη έφηβος που εξακολουθεί να αγνοείται είναι ο Arthur Brodard. Το CNN ανέφερε ότι ο 16χρονος Ελβετός βρέθηκε με περίπου 10 φίλους του την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Le Constellation.

Οι γονείς του, Laetitia Brodard και ο σύζυγός της Christophe, από τη Λωζάνη, δήλωσαν ότι η παρέα συχνά συναντιόταν στη συγκεκριμένη κωμόπολη-θέρετρο. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ακόμη ζωντανός, οπότε έχουμε ακόμη ελπίδα να τον βρούμε», δήλωσε ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του εξέφρασε την ελπίδα, μιλώντας με δημοσιογράφους, ότι βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. «Θέλω να μάθω, πού είναι το παιδί μου, και να είμαι δίπλα του, όπου κι αν είναι – είτε στη ΜΕΘ είτε στο νεκροτομείο», είπε.

Η Emilie Pralong αγνοείται επίσης, σύμφωνα με αναρτήσεις δικών της στο Facebook.

Πηγή: skai.gr