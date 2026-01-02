Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται δημοσίευσε φωτογραφίες της στα social media με την ελπίδα κάποιος που γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει μαζί του

Παραμονή πρωτοχρονιάς. Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη αγκαλιά με τον αδελφό της, ξέγνοιαστοι και χαρούμενοι στο Κραν Μοντανά.

Λίγο πριν η νύχτα μετατραπεί σε εφιάλτη. Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.Τα αδέρφια χωρίζονται. Η Αλίκη μπαίνει στο μοιραίο μπαρ με δύο φίλες της. Μία ώρα αργότερα, η φωτιά καταπίνει τα πάντα. Καπνός. Κραυγές. Πανικός. Για την οικογένειά της, ο χρόνος σταματά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο αδερφός της, να δημοσιεύει φωτογραφίες της στα social media και να ελπίζει κάποιος που γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει μαζί του.

«Η αδερφή μου είχε ήδη φτάσει στο μπαρ γύρω στη 01:00. Γύρω στις 01:40 ήθελα να περάσω για να της πω γεια και τότε είδα ότι όλα είχαν πάρει φωτιά. Είδα ότι υπήρχε κόσμος. Η αστυνομία δεν με άφηνε να περάσω. Προσπάθησα, αλλά μπήκαν μπροστά μου και με εμπόδισαν. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και από τότε ψάχνω να τη βρω», δήλωσε ο αδερφός της 15χρονης, Ρομεν Καλλέργης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «έκτοτε, η 15χρονη όπως και οι δύο φίλες της δεν έχουν δώσει κανένα σημάδι ζωής. Οι γονείς τους, περιμένουν με αγωνία να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και ελπίζουν σε ένα θαύμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «κανείς δεν έχει νέα από τους συγγενείς του. Οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό με καθησυχάζει. Αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητά τους είναι να περιθάλψουν τους ασθενείς και μόνο μετά να μάθουν ποιος έχει τραυματιστεί και ποιος έχει πεθάνει».

Η Αλίκη έχει γεννηθεί στη Γενεύη από Έλληνα Πατέρα και ελβετικής καταγωγής μητέρα. Ο πατέρας της βρίσκονταν στην Αθήνα για τις γιορτές και επέστρεψε στην Ελβετία για να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του.

«Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινότητα, η Ελληνική κοινότητα. Είναι πραγματικά ανήκουστο το γεγονός και φυσικά είναι απίστευτα δυστυχές. Μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς, θα μπορούσε να είναι κάποιος δικός μας συγγενής, ελπίζω να υπάρξει ένα αίσιο τέλος και να δοθεί ένα τέλος στον εφιάλτη τους», δήλωσε ελληνίδα κάτοικος Γενεύης.

Σοκ, θρήνος, αναπάντητα ερωτήματα... Και η αγωνία για την οικογένεια της Αλίκης, που αναμένεται να διαρκέσει ημέρες έως ότου εξακριβωθούν τα ονόματα όλων των θυμάτων και ταυτοποιηθούν και οι έξι τελευταίοι τραυματίες καθώς μέχρι στιγμή έχουν ταυτοποιήθεί 113 από τους 119 τραυματίες σύμφωνα με τις Αρχές της Ελβετίας.

Σημειώνεται πως οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα θύματα ακόμα εκτιμώνται στους 40, ενώ οι ιταλικές Αρχές νωρίτερα έκαναν λόγο για 47 νεκρούς.

Πηγή: ΣΚΑΙ

