Σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Μακάρειο επτάχρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες στη Λεμεσό. Στο ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκαν ο πατέρας της και ο αδελφός της.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το δυστύχημα συνέβη όταν 41 ετών οδηγός, οδηγούσε αυτοκίνητο σαλούν στην οδό Ελλάδος, έχοντας ως συνεπιβάτες τα δύο παιδιά του ηλικίας 13 και 7 ετών.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του λόγω ζάλης απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει αριστερά προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια σε τοίχο όπου και ακινητοποιήθηκε. Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν όλοι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, κρατήθηκε προληπτικά και απολύθηκε σήμερα. Συνοδηγός ήταν ο γιος του ηλικίας 13 χρόνων ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έφερε ελαφρές κακώσεις. Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το κοριτσάκι του ηλικίας επτά χρόνων το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κάταγμα αριστερού καρπού, ρήξη μεσεντερίου με εσωτερική αιμορραγία.

Λόγω της κατάστασης της υγείας της διακομίσθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της αν και σοβαρή, θεωρείται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και κατά πόσο τα παιδιά έφεραν ζώνες ασφαλείας ή κάθονταν σε ειδικό κάθισμα.



Πηγή: ΚΥΠΕ