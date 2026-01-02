Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 41χρονος οδηγός αυτοκινήτου σαλούν, ενώ κινούνταν στην οδό Ελλάδος με νότια κατεύθυνση, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ζάλης, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Το όχημα παρεξέκλινε προς τα αριστερά, συγκρούστηκε αρχικά με σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοίχο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 41χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, από όπου πήρε εξιτήριο σήμερα.

Στο όχημα επέβαιναν επίσης τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ο 13χρονος συνοδηγός υπέστη ελαφρές κακώσεις, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν κοριτσάκι επτά ετών, το οποίο αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα στο χέρι, ρήξη οργάνου, αλλά και εσωτερική αιμορραγία.



Να σημειωθεί ότι το παιδί διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία διερευνά κατά πόσο τα ανήλικα παιδιά έφεραν ζώνες ασφαλείας ή εάν χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα παιδικά καθίσματα.



Διαβάστε επίσης: Σαρωτικοί οι προληπτικοί έλεγχοι των αρχών: Ναρκωτικά, μαχαίρια και συλλήψεις







