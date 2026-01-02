Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, που διαπράχθηκε σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό, την 1η Ιανουαρίου 2026.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στον τηλεφωνικό αριθμό 25-805685 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.







