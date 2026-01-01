Σε εκκρεμότητα παραμένει η εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την επιστροφή ανήλικου παιδιού από την Κύπρο στην Κροατία, σε υπόθεση που αφορά διεθνή απαγωγή με βάση τη Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας διέταξε την επιστροφή του παιδιού στη χώρα της συνήθους διαμονής του, έπειτα από την παράνομη απομάκρυνσή του από τη μητέρα τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με την απόφαση, η μητέρα είχε υποχρέωση να παραδώσει το παιδί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 είτε στις αρμόδιες κρατικές αρχές είτε στον πατέρα του. Μέχρι και σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2026, η εντολή δεν έχει υλοποιηθεί.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ορίστηκε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και των δικηγόρων του πατέρα, η παράδοση του παιδιού στον ίδιο στις 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 09:00, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Παρά την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την απόφαση, δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής διαβεβαίωση στον πατέρα ότι η μητέρα θα παρουσιαστεί στο αεροδρόμιο για να συμμορφωθεί με τη δικαστική εντολή. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία, καθώς η εκτέλεση της απόφασης παραμένει στην ουσία εκτεθειμένη στη βούληση της μητέρας, παρότι – βάσει του δικαστικού πορίσματος – η ίδια προχώρησε στην απαγωγή του παιδιού προς την Κύπρο.

Η μη συμμόρφωση με την εντολή, πέραν των προφανών κινδύνων για το παιδί, δημιουργεί και θεσμικές προεκτάσεις, καθώς ενδέχεται να εκθέσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως προς την εφαρμογή διεθνών δικαστικών αποφάσεων και διακρατικών συμβάσεων.

Η μητέρα έχει καταχωρήσει έφεση, καθώς και διά κλήσεως αίτηση για αναστολή της απόφασης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διάταγμα αναστολής, ούτε έχει ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση. Ως εκ τούτου, η δικαστική εντολή επιστροφής του παιδιού παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τόσο την ίδια όσο και το κράτος για πλήρη συμμόρφωση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο θα διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής εκτέλεση της απόφασης στο συμφωνημένο σημείο παράδοσης.



