Εξακολουθεί να καταζητείται ο Costel Pamfil, υπήκοος Ρουμανίας, ηλικίας 45 ετών, από την επαρχία Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά αδικήματα, που διαπράχθηκαν μεταξύ 18-19/08/2025, στην επαρχία Λάρνακας.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24804066, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.









