Για «ανησυχητική παρανόηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου» αναφορικά με τις χθεσινές δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, κάνει λόγο σε ανοικτή της επιστολή προς τον Υπουργό η Παγκύπρια Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ μέσω του Προέδρου της, Προδρόμου Χριστοφή, και του Γραμματέα, Νικόλα Παναγίδη.

Υποστηρίζει ότι μέσω των τοποθετήσεών του ο Υπουργός «επιχείρησε να νουθετήσει» τους εκπροσώπους των Κλάδων Αστυνομικού Σώματος και Δεσμοφυλάκων με την απειλή «συνεπειών» σε περίπτωση που οι δράσεις τους κριθούν ως «εκφεύγουσες των κανόνων» και σημειώνει πως "είναι εδώ για να συνεργαστεί, όχι για να υπακούσει σε εντολές σιωπής".

Σύμφωνα με τη συντεχνία, τα μέλη της, ως δημόσιοι λειτουργοί, ουδέποτε δήλωσαν και ουδέποτε υπονόησαν ότι προτίθενται να αρνηθούν την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων τους, προσθέτοντας ότι ο ορισμός του Υπουργού για την πειθαρχία, ταυτίζοντάς την με την άκριτη υποταγή, «συνιστά επικίνδυνη νομική υπεραπλούστευση που αγνοεί τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις μας».

«Όταν εκτελούμε υπηρεσία, σεβόμαστε την ιεραρχία ως πειθαρχημένα στελέχη. Όταν όμως τοποθετούμαστε ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Συντεχνίας, δεν ενεργούμε ως υφιστάμενοι που ζητούν άδεια ομιλίας, αλλά ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι που ασκούν συνταγματικό δικαίωμα ελέγχου και κριτικής. Η απόπειρα να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα του υφισταμένου για να φιμωθεί η φωνή του συνδικαλιστή συνιστά θεσμική εκτροπή», αναφέρεται στην επιστολή

«Η εύρυθμη λειτουργία του Κράτους Δικαίου προϋποθέτει τον αυστηρό αυτοπεριορισμό εκάστου στο θεσμικό του ρόλο. Η δική σας αποστολή είναι η διοίκηση, η χάραξη πολιτικής και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ασφάλεια των πολιτών. Το δικό μας έργο, ως εκπρόσωποι εργαζομένων, είναι ο έλεγχος της εργοδοσίας, η ανάδειξη των προβλημάτων και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών μας. Όταν η διοίκηση επιχειρεί να ορίσει το πλαίσιο δράσης του συνδικαλισμού, υπερβαίνει τα εσκαμμένα και διολισθαίνει σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα. Ο καθένας, λοιπόν, ας περιοριστεί στο δικό του έργο: εσείς στην ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων και εμείς στην αδιάκοπη διεκδίκηση της επίλυσής τους», επισημαίνεται περαιτέρω.

«Η θέση μας είναι σαφής: Κάντε τη δουλειά σας, διασφαλίζοντας τις συνθήκες ασφαλείας και αξιοπρέπειας που απαιτεί η κοινωνία και το προσωπικό, και αφήστε εμάς να πράξουμε το καθήκον μας χωρίς 'κηδεμόνες'. Η ΙΣΟΤΗΤΑ είναι εδώ για να συνεργαστεί, όχι για να υπακούσει σε εντολές σιωπής. Η νομιμότητα είναι με το μέρος μας και οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού δεν θα περάσει», καταλήγει η επιστολή της συντεχνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ