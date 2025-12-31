Της Μαρίας Τσιαμαντά



Τελευταία μέρα του χρόνου, το κλίμα παραμένει γιορτινό και παρά τις βροχές, η αγορά κινείται σε έντονους ρυθμούς. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, συμπληρώνοντας τα όσα λείπουν από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με τη βασιλόπιτα να έχει όπως κάθε χρόνο την τιμητική της.



Σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία η κίνηση είναι αυξημένη, ενώ πολλοί δηλώνουν πως θα υποδεχτούν το νέο έτος οικογενειακά, χωρίς μεγάλες εξόδους, αλλά σε πιο ήρεμους και χαλαρούς ρυθμούς. Άλλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις αγορές τους, άλλοι όμως αφήνουν τα ψώνια για την τελευταία στιγμή. Γιορτινό είναι το κλίμα και στην οικογένεια του ΣΙΓΜΑ, που στέλνει τις ευχές για το νέο έτος.



Τι ευχήθηκαν πολίτες και το συγκρότημα ΔΙΑΣ



«Να έχουμε πάρα πολλά υγεία, χαρά, ευτυχία».



«Καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχόμαστε ειρήνη και υγεία να έχουμε όλοι μαζί. Φαντάζομαι ο καθένας εύχεται διαφορετικά πράγματα, ο καθένας να βιώσει την ευκαιρία, να ζήσει αυτό που η καρδιά του σήμερα θέλει για το 2026».

«Εύχομαι το 2026 με υγεία, χαρά, ευτυχία και χρόνια πολλά. Πάντα με υγεία και αγάπη. Υγεία σε όλον τον κόσμο, χαρά, ευτυχία στις οικογένειές τους και να τους βρει όλους το 2026 καλύτερο από το 2025».

«Χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, καλή χρονιά να έχουμε και ελπίζουμε το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025. Με αγάπη και ομόνοια στα σπίτια σας. Κύριο μήνυμα όλων, υγεία και περισσότερη αισιοδοξία για τη νέα χρονιά».

«Σας ευχαριστούμε καλή χρονιά να έχετε, πάνω από όλα υγεία».



«Να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια καλή και παραγωγή χρονιά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά με υγεία, με καλούς φίλους, να περνούμε όμορφα και ό,τι καλύτερο σε όλους. Να ευχηθούμε υγεία, χαρά και αγάπη σε όλον τον κόσμο».



«Καλή χρονιά. Με τον νέο χρόνο εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην οικογένειά μου, στους συναδέλφους, στους συγγενείς, στον Δία και ελευθερία στην Κύπρο».







