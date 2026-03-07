Οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν τις Βρετανικές Βάσεις για αμυντικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις, με στόχο να αποτρέψουν το Ιράν από την εκτόξευση πυραύλων στην περιοχή, κάτι που θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές».

Σημειώνει ότι, «μαχητικά αεροσκάφη RAF Typhoon και F-35 έχουν συνεχίσει αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από την Ιορδανία, το Κατάρ, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, για την υπεράσπιση βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων».

«Ένα ελικόπτερο Merlin βρίσκεται καθ' οδόν προς την περιοχή, παρέχοντας πρόσθετη αεροπορική επιτήρηση και ενισχύοντας περαιτέρω τις αμυντικές μας ικανότητες που είχαν προ-αναπτυχθεί νωρίτερα μέσα στο έτος», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης: Κόμπος στο BBC: «Υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κύπρο-Η ζωή συνεχίζεται κανονικά»