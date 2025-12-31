Στην εθνική αποστολή της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ το 2026, στα όσα επιτεύχθηκαν το 2025 σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, στη συνεχιζόμενη πορεία με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό στο διεθνές επίπεδο και στην ύψιστη προτεραιότητα για λύση και επανένωση της πατρίδας μας αναφέρεται ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η πατρίδα μας θα συνεχίσει να πορεύεται με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Η επανένωση, τονίζει, πρέπει να είναι στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των συγκλίσεων που επιτευχθήκαν και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου.

Υπενθυμίζει ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου εργάζεται για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το 2017.

«Και πραγματικά χαίρομαι γιατί ήταν οι δικές μας προσπάθειες που οδήγησαν στην ουσιαστική επανεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας με τον διορισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις Τριμερείς και Πολυμερείς Διασκέψεις, τον διορισμό, για πρώτη φορά, Προσωπικού Απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη σαφή και ουσιαστική διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό», τονίζει.

Ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι αυτή τη μεγάλη προσπάθεια θα συνεχίσει, χωρίς να παραβλέπει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, με μοναδικό στόχο την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση.

«Αυτή είναι η υπόσχεση, αλλά και η υποχρέωσή μου. Και είμαι πανέτοιμος να αναλάβω την ευθύνη έναντι του κυπριακού λαού, των προσφύγων και εγκλωβισμένων μας, των συγγενών των αγνοουμένων. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και η πολιτική μας βούληση ισχυρή και αδιαμφισβήτητη. Αυτό είναι και το σαφές μήνυμά μου προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και την Τουρκία», αναφέρει ο Πρόεδρος.

Σημειώνει ότι σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε το 2026, με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας να κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, και με τη βεβαιότητα ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει να πορεύεται με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.





Ευρωπαϊκή Προεδρία και οικονομία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι το 2026 ξεκινά με μια στιγμή ορόσημο, αυτήν της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ, κάνοντας λόγο για στιγμή υπερηφάνειας, μια εθνική αποστολή και μια τεράστια ευθύνη και εκφράζοντας βεβαιότητα για επιτυχία.

Προσθέτει ότι το 2026 βρίσκει τη χώρα μας να πορεύεται με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με μηδενικό πληθωρισμό, με σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και με συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης.

Προσθέτει ότι όλα αυτά «μας επιτρέπουν τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική, μας επιτρέπουν να επενδύουμε ουσιαστικά στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας, σε όλα αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα του Πολίτη».

Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι προωθήθηκαν εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο Φορολογικός Μετασχηματισμός της χώρας που τίθεται σε ισχύ από αύριο και που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, αφού το όφελος επιστρέφει απευθείας στα Νοικοκυριά, τη Μεσαία Τάξη, τις Οικογένειες και τις Επιχειρήσεις.

Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος αναφέρεται παράλληλα στην Μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού, τον εκσυγχρονισμό της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους, την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το δικαίωμα ψήφου από τα 17 έτη και πολλές άλλες πολιτικές, πάντα προς όφελος των πολιτών.

«Και ακριβώς, με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε και το 2026, με το Συνταξιοδοτικό και την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων να αποτελεί εμβληματική μας Μεταρρύθμιση», σημειώνει.

Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι θεμελιωμένο στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό «που θέλει το κράτος να είναι Κοινωνικά Ευαίσθητο, να υπηρετεί τις αρχές της Ισότητας και της Αλληλεγγύης, και την ίδια στιγμή να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το Επιχειρείν, τις Επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης».

Ξεκάθαρος προσανατολισμός, πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι όλες οι πολιτικές αποφάσεις και δράσεις εξυπηρετούν τις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης, δηλαδή την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, με ισχυρή Άμυνα και Ασφάλεια, την ανθεκτική και ισχυρή Οικονομία, τον εκσυγχρονισμό του Κράτους με συνεχείς Μεταρρυθμίσεις, τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και την αντιμετώπιση της Διαφθοράς και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών.

Σημειώνει ότι μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων, «επιβεβαιώνει τη συνέπεια λόγων και έργων στην υλοποίηση των όσων έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, που αποτελούν και το Κοινωνικό μας Συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαιώνει ότι με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει η Κυβέρνηση και το 2026, ενδυναμώνοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Για το εσωτερικό κάνει λόγο στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης του μεταναστευτικού, με ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, θεμελιώνοντας ένα Κράτος Δικαίου, απλοποιώντας και καταργώντας διαδικασίες, υπηρετώντας πιστά την αδιαπραγμάτευτη μας βούληση για Διαφάνεια, για Λογοδοσία και για καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Σε διεθνές επίπεδο, αναφέρει ότι με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, «θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ευθύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής».

«Θα συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις να αναβαθμίζουμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναδεικνύουμε την προστιθέμενή της αξία στην αντιμετώπιση περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών προκλήσεων. Πάντα, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», διαβεβαιώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.



Πηγή: ΚΥΠΕ