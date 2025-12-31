Έχουν εντοπιστεί πολλαπλά ψεύτικα προφίλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Threads, τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα και τη φωτογραφία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκου Νικολάου και τον παρουσιάζουν να παρέχει δήθεν επενδυτικές συμβουλές ή να προωθεί επενδυτικές ευκαιρίες, ανακοίνωσε η Τράπεζα.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει κατηγορηματικά πως ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές μέσω κοινωνικών δικτύων, ούτε και η Τράπεζα ζητά ποτέ από το κοινό προσωπικά δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης ή χρηματικά ποσά μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Οποιαδήποτε τέτοια ανάρτηση ή επικοινωνία δεν προέρχεται από την Τράπεζα Κύπρου και είναι παραπλανητική, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί το κοινό να αγνοεί και να μην αλληλεπιδρά με τέτοια προφίλ ή αναρτήσεις, να μην προβαίνει σε καμία οικονομική συναλλαγή ή κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων, να αναφέρει άμεσα τα ψεύτικα προφίλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και να επιβεβαιώνει πάντα οποιαδήποτε πληροφορία μέσω των επίσημων καναλιών της Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες πλατφόρμες και έχει ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των πελατών και του κοινού από φαινόμενα απάτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

