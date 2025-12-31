Το 2026 προχωρούμε με ουσιαστικές αλλαγές στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με στόχο σύγχρονες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη εξυπηρέτηση αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο ΥΠΕΣ προέβη και σε σύντομο απολογισμό για τις κυριότερες πολιτικές που υλοποίησε το Υπουργείο το 2025, αναφέροντας ότι ήταν μια χρονιά με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου το ΥΠΕΣ ενίσχυσε περαιτέρω τη στεγαστική πολιτική, δίνοντας περισσότερες λύσεις και επιλογές, ιδιαίτερα στους νέους και τα νεαρά ζευγάρια.

Προχώρησε επίσης σε εξορθολογισμό της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ισονομία και την αξιοκρατία.

Παράλληλα, συνεχίζει, το ΥΠΕΣ υλοποίησε την ταχεία αδειοδότηση της ανάπτυξης, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων και με την πολεοδομική αμνηστία έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι, να εκδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας.

"Αύριο, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σημαντική ευθύνη, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία να συμβάλουμε ενεργά στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και να ενισχύσουμε τη φωνή και το κύρος της Κύπρου στην Ευρώπη", αναφέρει ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ