Ανοικτό παραμένει το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των καλλιτεχνών, δηλώνει η Υφυπουργός Πολιτισμού, στο podcast Tsouroullis Uncensored.

«Ως επάγγελμα, όπως και πολλά άλλα, δεν υπάρχει αυτή η κατοχύρωση. Αλλά είναι αυτό, που προσπαθούμε να κάνουμε με το νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη, το οποίο εκαταθέσαμε στη Βουλή, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα». Δήλωσε η Υφ. Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου

Κάνει λόγο, μάλιστα, για διαχρονική έλλειψη στήριξης στον τομέα.

Επισήμανε ότι «Ο πολιτισμός θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερη στήριξη, αλλά θεωρώ με το να υπάρχει τώρα το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα έρχεται στο προσκήνιο με τρόπους, που στο παρελθόν, πιθανόν, να μην είχε τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες»

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιούν συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.

«Επενδύουμε στην πολιτιστική παιδεία. Είναι αυτό, που κάτω από την ομπρέλα της πολιτιστικής παιδείας, έτσι, διότι αν ξεκινήσεις από νωρίς και μάθουν τα παιδιά ότι πάμε σε μουσεία, όταν είναι εκείνοι ενήλικες με τη σειρά τους θα συνεχίζουν να το αναζητούν». Είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, ο επαναπατρισμός αρχαιοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα, με οργανωμένο μηχανισμό, ψηφιοποίηση και παρακολούθηση διεθνών δημοπρασιών να οδηγούν σε επιστροφές στην Κύπρο.

Η ίδια, χαρακτηρίζει την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων διεθνές πρόβλημα, το οποίο θα τεθεί στην ευρωπαϊκή ατζέντα μέσω της Κυπριακής Προεδρίας.

Διαβάστε επίσης: Ε/κ γεωργοί-Μάμμαρι: «Αναμένουμε να μας πουν από το ΥΠΕΞ πού να καλλιεργούμε»