Ηρεμία επικρατούσε σήμερα καθόλη τη διάρκεια της μέρας στη νεκρή ζώνη στο Μάμμαρι, μετά το χθεσινό επεισόδιο με τις προκλήσεις των τουρκικών στρατευμάτων κατά Ελληνοκύπριων γεωργών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Νίκος Κοτζιάπασιης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Ανέφερε ότι σήμερα οι γεωργοί δεν μετέβησαν στην περιοχή και ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αστυνομία.

"Αναμένουμε να μας πουν από το Υπουργείο πού να καλλιεργούμε. Η περιοχή στην οποία εμείς καλλιεργούσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι υπό αμφισβήτηση από τα τουρκικά στρατεύματα. 'Αρα να μας πουν ξεκάθαρα από το Υπουργείο πού να πάμε", ανέφερε.

Ο κ. Κοτζιάπασιης είπε ότι "αν το Υπουργείο μας πει ότι λανθασμένα καλλιεργούσαμε εκεί τόσα χρόνια τότε θα πρέπει να αποζημιωθούμε".

"Εμείς δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε ούτε και να θυματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε" , ξεκαθάρισε.

Είπε επίσης ότι σήμερα τα ΗΕ περιπολούσαν την περιοχή με οχήματα και με ελικόπτερο.

