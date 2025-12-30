Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ διερευνά το περιστατικό που συνέβη χθες στη νεκρή ζώνη στο Μάμμαρι και παρακολουθεί την περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Αλίμ Σιντίκ.

"Ερευνούμε το περιστατικό στο Μάμμαρι και είμαστε σε επικοινωνία και με τις δύο πλευρές για να αποτρέψουμε περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ παρακολουθούν στενά την περιοχή", είπε ο κ. Σιντίκ.

Το περιστατικό καταδίκασε νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για πειρατικές ενέργειες από τον τουρκικό στρατό. Είπε ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Ε/κ γεωργό και είναι σε επαφή και με τα ΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ