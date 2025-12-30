Γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για απόπειρα εμπρησμού υποστατικού στη Λεμεσό. Στο σημείο, έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω υποστατικό, εντόπισαν μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες εγγραφής, ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη, εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και άλλα τεκμήρια.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε τραυματισμένο ένα πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρία, ήταν αυτό που επιχείρησε να θέσει φωτιά στο εν λόγω υποστατικό και καταδιώχθηκε από πολίτες. Το εν λόγω πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρική εξέταση. Πρόκειται για 44χρονο, ο οποίος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη.

Από εξέταση του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκε στη σκηνή από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας, φαίνεται να πρόκειται για αυτοσχέδιο μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

