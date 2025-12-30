Σε συναγερμό η Αστυνομία στη Λεμεσό για εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στην περιοχή Ζακακίου αλλά δεν εξερράγη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από υποστατικό που βρίσκεται στην περιοχή και είχε τεθεί ξανά στο στόχαστρο βομβιστών πριν λίγους μήνες.
Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και διεξάγονται έρευνες.
Παράλληλα, αναμένεται να παραληφθούν και να μελετηθούν κλειστά κυκλώματα που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή.
