Ολοσχερώς καταστράφηκε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονης από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στα Κάτω Πολεμίδια. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η φωτιά εκδηλώθηκε στη 0150 τα ξημερώματα. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η 56χρονη ιδιοκτήτρια του στα Κάτω Πολεμίδια.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει νωρίς το πρωί, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

Πηγή: ΚΥΠΕ