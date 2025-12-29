Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη εννέα (9) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Συγκεκριμένα:

Στην επαρχία Λεμεσού, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις. Η πρώτη αφορούσε καταζητούμενο πρόσωπο για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής από χρυσοχοείο, ενώ η δεύτερη (αυτόφωρη), αφορούσε κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, καθώς και κατοχή επιθετικού οργάνου.

Στην επαρχία Πάφου, έγιναν τέσσερις συλλήψεις που αφορούσαν αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών και διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και κλοπής.

Στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου, πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις συλλήψεις για αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και άλλα αδικήματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Σε υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας, εντοπίστηκαν επτά ανήλικα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να καταγγελθεί ο υπεύθυνος/διοργανωτής εκδήλωσης.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 910 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 160 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 21 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες 51 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

