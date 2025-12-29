Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές καθώς και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές, βροχές, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές καθώς και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά παράλια και ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές, βροχές, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Τετάρτη μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πρωτοχρονιά αναμένεται μικρή πτώση.