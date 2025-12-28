Σε 13 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκ των οποίων επτά αφορούσαν πυρκαγιές και έξι ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 18:38, πυροσβεστικά συνεργεία από τους σταθμούς Λευκωσίας κλήθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην οροφή διώροφης οικίας, σε χώρο μηχανοστασίου στα Λατσιά. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπόιλερ υγραερίου της κεντρικής θέρμανσης που βρισκόταν στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ζημιές υπέστησαν επίσης η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας.

Η παροχή υγραερίου είχε διακοπεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τα μέλη της Υπηρεσίας έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών, σωλήνων νερού και προχώρησαν σε εξαερισμό του χώρου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα της εγκατάστασης θέρμανσης υγραερίου.

