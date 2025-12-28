Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε διώροφη οικία στην Αγλαντζιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στις 13:04 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά που αυτοσβέστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής ήταν στον χώρο της κουζίνας και προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Από τον καπνό προκλήθηκαν ζημιές σε όλο τον χώρο της οικίας και έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Ευτυχώς, η ιδιοκτήτης απουσίαζε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φαίνεται εκ πρώτης οροφής όψεως και από εξετάσεις στη σκηνή σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία,η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών (power bank).

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε σπίτι στα Λατσιά – Καταστράφηκαν μπόιλερ υγραερίου και εγκαταστάσεις

Επιδεινώνεται ο καιρός τις επόμενες μέρες- Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι