Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε οικία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 22:25 έγινε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού στη βεράντα κατοικίας 36χρονου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της οικίας καθώς και σε αντικείμενα στον χώρο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλαστικό αντικείμενο μικρής ισχύος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

