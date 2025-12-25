Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά από πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο τα ξημερώματα κοντά στην πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συγκεκριμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 26χρονο.

Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, φέρει τομή από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα, καθώς και τομή στον τράχηλο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

