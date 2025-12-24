Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά σε φορτηγά οχήματα στο Αλεθρικό.

Συγκεκριμένα, χθες (23/12) και μεταξύ των ωρών 19:00 - 20:00 ξέσπασε φωτιά σε δύο φορτηγά οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα, το πρώτο σε ανοικτό χωράφι ενώ το δεύτερο σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα, και τα δύο στην περιοχή Αλεθρικού.

Το πρώτο φορτηγό ανήκει 55χρονο μηχανοδηγό ενώ το δεύτερο σε 50χρονο κτηνοτρόφο. Στο μέρος κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Και οι δύο ιδιοκτήτες των φορτηγών έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις ενώ να σημειωθεί ότι και τα δύο φορτηγά, ήταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση (χωρίς ρευματοδοτηση και καύσιμα στο ντεπόζιτο τους). Περαιτέρω εξετάσεις θα γίνουν με το φως της ημέρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση σοκ στη Λεμεσό: Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική αναπηρία