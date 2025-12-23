Στις κεντρικές φυλακές για 8 και 3 χρόνια αντίστοιχα έστειλε τον κακουργιοδικείο Λεμεσού, δυο Αιγύπτιους 34 ετών .

Και οι δύο παραδέχθηκαν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, με νοητικά προβλήματα, που συνέβη πέρσι σε πάρκο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, «η ανήλικη κατά τον χρόνο διάπραξης των αδικημάτων ήταν 16,5 ετών. Σύμφωνα με σχετικές αξιολογήσεις, παρουσίαζε στοιχεία ΔΕΠΥ, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ευαλωτότητα σε διάφορους κινδύνους, ανωριμότητα, παρόρμηση στη συμπεριφορά και, έπειτα, διαπιστώθηκε ότι οι νοητικές ικανότητες της εμπίπτουν σε χαμηλότερο φυσιολογικό επίπεδο σε σχέση με συνομηλίκους της».

Σύμφωνα με την απόφαση μετά τον βιασμό της ανήλικής το θύμα σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από ένα ζευγάρι που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, οι οποίοι την μετέφεραν στην Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Ανατροπή στην υπόθεση Ισραηλινού: «Συμπλοκή με ομοεθνείς του, όχι ξυλοδαρμός»

«Οι δύο κατηγορούμενοι όχι μόνο αδιαφόρησαν για την ευάλωτη θέση της ανήλικης, αλλά έχοντας αντιληφθεί την κατάστασή της, την εκμεταλλεύτηκαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά, ενώ υπό τις περιστάσεις οι αναφορές της σε σχέση με την ηλικία της θα έπρεπε να τους είχαν προβληματίσει».

Ο ένας Αιγύπτιος αφίχθηκε νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και μετά τη λήξη της άδειας παραμονής και εργασίας του εντάχθηκε στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών.

Ο άλλος διέμενε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Νοέμβριο 2023. Για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο δεν παραδέχεται εμπλοκή στην υπόθεση και ορίστηκε ακροαματική διαδικασία στις αρχές του 2026.