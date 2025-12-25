Μόλις τέσσερα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και δέκα χρόνια πριν από την εισβολή, τα μοχθηρά σχέδια της Άγκυρας βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αποκαλύπτει απόρρητη έκθεση του Β’ Επιτελικού Γραφείου, με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 1964, που έφερε στο φως η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», », προβλεπόταν σχέδιο τουρκοποίησης της Κερύνειας και εξασφάλισης θαλάσσιας επικοινωνίας με την Τουρκία.

Το έγγραφο, με τίτλο «Παρουσιαζόμενη κατάσταση Τουρκοκυπρίων», περιγράφει λεπτομερώς κινήσεις που, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της εποχής, εντάσσονταν σε οργανωμένο και προμελετημένο σχέδιο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, με πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπήρχε προσπάθεια περικύκλωσης της Κερύνειας, με εγκατάσταση ενόπλων σε καίρια σημεία.

• Προσπάθεια πλήρους κυκλώσεως της Κερύνειας

• Εγκατάσταση ενόπλων σε :Κιόνελι, Μπογάζι, Άγιο Ιλαρίωνα, Καζάφανι, Τέμπλος και πόλη Κερύνειας.

• Παρουσία και εγκατάσταση της ΤΟΥΡΔΥΚ.

Παράλληλα, καταγράφονται μαζικές μετακινήσεις Τουρκοκυπρίων πληθυσμών.Όχι αυθόρμητες.

Όχι τυχαίες. Αλλά βάσει «καλώς προετοιμασθέντος σχεδίου», όπως αναφέρει το έγγραφο, για τη δημιουργία θυλάκων και τον γεωγραφικό διαχωρισμό.

Στη Λευκωσία, το σχέδιο είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό.

• Συγκέντρωση μαχίμων σε Κιόνελι, Χαμίτ Μάνδρες και Παλιά Πόλη.

• Συσσώρευση οπλισμού και πυρομαχικών

• Δυναμική ενίσχυση από ΤΟΥΡΔΥΚ.

• Παρακολούθηση ελληνικών φυλακίων που ελέγχονται από βρετανικά στρατεύματα

• Ενίσχυση και πολλαπλασιασμός τουρκοκυπριακών αμυντικών φυλακίων

• Εκφοβισμός και εξουδετέρωση μετριοπαθών Τουρκοκυπρίων.

Η έκθεση καταλήγει στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα:

Η Τουρκία εργαζόταν συστηματικά για τη δημιουργία χωριστού τουρκοκυπριακού κράτους, υπονομεύοντας την Κυπριακή Δημοκρατία από τα θεμέλιά της.Όσα ακολούθησαν το 1974 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Ήταν η κορύφωση ενός σχεδίου που είχε ξεκινήσει δεκαετίες πριν.

Το απόρρητο έγγραφο, που προέρχεται από το αρχείο του πρέσβη Άντρου Νικολαΐδη και φυλάσσεται στο Κέντρο Μελετών Τάσσου Παπαδόπουλου,Αποδεικνύει ότι η διχοτόμηση της Κύπρου δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυριών.Ήταν στρατηγικός στόχος.Και εφαρμόστηκε βήμα βήμα.