Ο νέος Γενικός Ελεγκτής βρέθηκε στην καυτή καρέκλα του podcast Τσουρούλλης Uncensored δίνοντας τη δική του κατάθεση στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την Ελεγκτική Υπηρεσία. Παραδέχτηκε ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα μας, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλα κράτη.

Υποδεικνύει, ωστόσο, πως η πλήρης πάταξη της διαφθοράς δεν είναι απλό ζήτημα.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα δήλωσε ότι «Υπάρχει και η διαφθορά και προσπαθούμε να την εντοπίσουμε. Και στο εξωτερικό τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Κάποιοι έβαλαν αυστηρούς μηχανισμούς για να αποφύγουν τη διαφθορά και το έχασαν όσον αφορά την παραγωγικότητα».



«Διότι έλεγχος πα στον έλεγχο και έντυπα πα στα έντυπα, ώσπου να παράξεις, δεν βγαίνει δουλειά» πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Διαπιστώνει επίσης σοβαρές αδυναμίες στον τομέα των υπηρεσιών όπως οι μεταφορές.

Ο Παπακωνσταντίνου για τις αδυναμίες στις μεταφορές δήλωσε ότι «Δεν είμαστε σε καλό σημείο εδώ. Είμαστε αρκετά πίσω. Έχουμε έγνοια να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, όχι για να τους διασύρουμε, αλλά για να βελτιωθεί το κράτος. Δεν μπορούμε ξαφνικά να γίνουμε Σκανδιναβία».

Πρόσθεσε ακολούθως ότι «Δεν μπορούμε τη φορολογία να την πάρουμε στο 50% ξαφνικά για να έχουμε υπηρεσίες. Αλλά, μπορούμε να υπάρχει μια ισορροπία και νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια και αυτό, τουλάχιστον από τη δική μου μεριά…»

Απάντηση έδωσε και για την περιβόητη περούκα, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, undercover, χωρίς κάμερες και χωρίς προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα είπε ότι «Δεν είναι το περιστατικό της περούκας. Κάποιοι ήθελαν να το βγάλουν έτσι. Πέστε μου ποιος πρώην Γενικός Ελεγκτής μπήκε στα λεωφορεία undercover για τα εξετάσει».

«Είμαι πολύ περήφανος, που το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις σχέσεις του με τον προκάτοχό του, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως δεν υπάρχουν προσωπικές διαφορές, αλλά… τους χωρίζει απόσταση.

«Μπορώ να σας πω ότι και στην Υπηρεσία, κατά τη δική μου άποψη, βρήκα αρκετές αδυναμίες. Και όταν ανάλαβα, αλλά και τώρα» ανέφερε σχετικά με τις σχέσεις με τον προκάτοχο του. Είπε επίσης ότι «Δεν θα πάω πίσω τώρα να λέω ο τάδε μα δεν έκαμε αυτό και αυτό».



«Ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά», συμπλήρωσε.



Διαβάστε επίσης: Uncensored: Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης υποδέχεται τον Γενικό Ελεγκτή (ΒΙΝΤΕΟ)