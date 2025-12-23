«Δεν πήγα για την περούκα, πήγα για την αλήθεια. Όχι για να γελοιοποιηθεί το κράτος, αλλά για να σταματήσει να κοροϊδεύει τον πολίτη» δηλώνει ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στο 15ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy. Στον απόηχο των αντιδράσεων, που προκάλεσε η μεταμφίεσή του, στο πλαίσιο ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις δημόσιες συγκοινωνίες, διαμηνύει ότι θα συνεχιστούν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, undercover, χωρίς κάμερες και χωρίς ειδοποίηση, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πολίτη. Τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κι αν η πολιτεία αποφασίσει να προχωρήσει σε Ελεγκτικό Συμβούλιο, όπως δουλεύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα τον βρει σύμμαχο, αρκεί να είναι κατ’ ουσία και όχι μόνο κατ΄όνομα! Παράλληλα σημειώνει ότι βρήκε αρκετές αδυναμίες στην Ελεγκτική Υπηρεσία και επί των ημερών του έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο ύφος και στον τρόπο, που δουλεύει, στο πώς διαχειρίζεται τα ΜΜΕ, αλλά και στον τρόπο, που βάζει τις παρατηρήσεις του ελεγχόμενου.