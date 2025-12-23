Στη σύλληψη πέντε προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων, στη Λεμεσό.

Η επιχείρηση στήθηκε μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας, σε πάρκο και παρακείμενους δρόμους στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκε και ανακόπηκε για έλεγχο 27χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 175 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €1,265. Ως αποτέλεσμα ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τα μέλη της Αστυνομίας, προχώρησαν επίσης στη σύλληψη άλλων τεσσάρων προσώπων, ηλικίας 22, 17, 30 και 21 ετών, αφού στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίστηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, όπου στην οικία του 27χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 13 γραμμαρίων, ενώ στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης, μικρή ποσότητα κάνναβης.

Αφού οι συλληφθέντες ανακρίθηκαν γραπτώς, οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα, ενώ ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το πρωί σήμερα ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

