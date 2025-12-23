Καταζητείται ο ALI TLAIS, 20 ετών, από τον Λίβανο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Του επιτέθηκαν με taser και τον μαχαίρωσαν

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου γύρω στις 7μ.μ., ενώ 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

«Αρχικά του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένας εκ των τριών ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 37χρονο στο θώρακα. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, διασωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή» ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Για την υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. Συγκεκριμένα καταζητείται ο MOHAMAD TLEIS, 30 ετών, από τον Λίβανο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

