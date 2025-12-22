Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας έχει ετοιμάσει εκστρατεία για την οδική ασφάλεια με έμφαση στην υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση ζώνης και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία θα προβληθεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σε σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι η εκστρατεία κρίνεται αναγκαία, καθώς η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με τις πιο πάνω παραβάσεις να συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων.

Συμπληρώνει ότι η αυξημένη κινητικότητα και η χαλάρωση της οδηγικής συμπεριφοράς κατά την εορταστική περίοδο, ενισχύουν την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης και ασφαλούς οδήγησης

Πηγή: ΚΥΠΕ

