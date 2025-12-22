Αποτυχία στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα βαραίνει την πλειοψηφία της Βουλής η οποία ψήφισε ένα νομικό πλαίσιο με κενά και ασάφειες και το οποίο δεν χαίρει αποδοχής από αυτούς που καλούνται να το εφαρμόσουν, δήλωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, αναφερόμενη στη ψήφιση του πλαισίου αξιολόγηση από την Βουλή τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα η κ. Βασιλείου σε δήλωση στο ΚΥΠΕ είπε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή μια νομοθεσία για την οποία δεν υπήρξε συμφωνία με αυτούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν.

Εξέφρασε ικανοποίηση για τις τοποθετήσεις αριθμού Βουλευτών μέσα από τις οποίες στήριξαν, όπως είπε, τις θέσεις της ΠΟΕΔ και επιβεβαίωσαν ότι είχε κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που κατέληξε σε νόμο «με κενά και ασάφειες και που κακώς είχε περάσει την αντίληψη ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πείσει την πλειοψηφία των Βουλευτών, η τεκμηριωμένη θέση της ΠΟΕΔ ότι ο Διευθυντής δεν πρέπει να έχει ρόλο στην αριθμητική αξιολόγηση», είπε προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία της Βουλής θα έχει μερίδιο ευθύνης σε ενδεχόμενη αποτυχία του όλου εγχειρήματος.

Η κ. Βασιλείου διαβεβαίωσε ότι η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει να στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του ζητώντας από την εκτελεστική εξουσία να στηρίξει και αυτή εμπράκτως τη δημόσια εκπαίδευση.

Το επόμενο διάστημα τα συλλογικά σώματα της ΠΟΕΔ θα συγκληθούν προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

