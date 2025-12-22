«Ιστορική ημέρα» για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου χαρακτήρισε την 22α Δεκεμβρίου του 2025 η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά την ψήφιση του νόμου για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και την έγκριση των κανονισμών για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, από την Βουλή των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ότι ξεκινά η δουλειά για την προοπτική του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Υπουργός Παιδείας υπενθύμισε ότι «εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες θέλαμε μια αλλαγή στον τρόπο δουλειάς και δημιουργίας του δημόσιου σχολείου», προσθέτοντας ότι πλέον έχουμε ένα παιδαγωγικά σωστό πλαίσιο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ενδυνάμωση τους, την αξιολόγηση τους και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο».

Σε ένα πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση ζήτημα μετά από διάλογο που διήρκησε μήνες, με συζήτηση, με διαφωνίες καταλήξαμε θετικά δίνοντας προοπτική στο εκπαιδευτικό σύστημα, είπε.

Από σήμερα ξεκινά η δουλειά για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, ανέφερε στη συνέχεια προσθέτοντας ότι «είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς μας, τις οργανώσεις του και τον κάθε εκπαιδευτικό που παλεύει στην καθημερινότητα του δημόσιου σχολείου, ώστε να κάνουμε αυτή την καθημερινότητα καλύτερη, όπως και ο απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας».

Με σύνεση, με απλά συγκεκριμένα βήματα, με στόχους είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, κατέληξε η κ. Μιχαηλίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ