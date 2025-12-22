Δόθηκε στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού, που γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, έκλεισε προσωρινά στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, στο ύψος της περιοχής Σκαρίνου, για σκοπούς διερεύνησης οδικής σύγκρουσης που συνέβη νωρίτερα σήμερα.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει πως η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, γύρω στις 14.30 το μεσημέρι, συνεχίζει κανονικά.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ