Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/12) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στην περιοχή Σκαρίνου, με θύμα 71χρονη γυναίκα από τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, γύρω στις 10:40 π.μ., 64χρονος Ελληνοκύπριος από τη Λευκωσία, ιδιωτικός υπάλληλος, οδηγούσε βαν κατευθυνόμενος προς Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε κρίσιμα τη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς, ηλικίας 71 ετών, από τη Λεμεσό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, η άτυχη γυναίκα είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, προσπαθούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της στις 11:50 π.μ.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης: Σοβαρό τροχαίο στον αυτο/δρομο- Κλειστή λωρίδα παρά τη Σκαρίνου για έρευνες