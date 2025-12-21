Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λεμεσό, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00, στον δρόμο Μισιαούλη και Καβάζογλου. Θύμα είναι 47χρονη αλλοδαπή, μόνιμη κάτοικος Κύπρου, η οποία την ώρα του ατυχήματος διέσχιζε τον δρόμο μαζί με ακόμη δύο άτομα. Η τραυματίας διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα πλευρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 49χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του οχήματος κινούνταν ανατολικά στην ίδια οδό. Υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 93 mg% αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22 mg%. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

