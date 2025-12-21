Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα γύρω στις 19:30 κοντά στο Μεσαιωνικό Καστρο της Κάτω Πάφου όταν τρίχρονo κοριτσάκι απο τη Ρωσία τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στον πεζόδρομο.

Το κοριτσάκι διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Μακάρειο νοσοκομείο στη Λευκωσία με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριου Ιγνατίου , ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή του ατυχήματος με αποτέλεσμα η Αστυνομία να τον αναζητά.

Ως γνωστόν η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους απαγορεύεται εκτός εάν υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση που να επιτρέπει κάτι τέτοιο από την τοπική αρχή.

Παρά το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι Αρχές έχουν εκδώσει επανειλημμένα ανακοινώσεις ότι η οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια είναι αυστηρά απαγορευμένη και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των πεζών.

