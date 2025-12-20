Συναγερμός ήχησε στις Αρχές κατά το απόγευμα το Σαββάτου στην επαρχία της Λεμεσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην οδό Ανεξαρτησίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου.



Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο στην ωμοπλάτη, πιθανότατα, με τη χρήση μαχαιριού.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση του προσώπου με Αραβική καταγωγή, το οποίο μαχαιρώθηκε θεωρείται σοβαρή, ενώ βρίσκεται σε νοσοκομείο.



Συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρχές.



Φωτογραφία από το χώρο της συμπλοκής:







