Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη διασταύρωση των οδών Κορυτσάς και Στασίνου, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, πλησίον του Δημοτικού Πάρκου ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανταποκριτή του Σίγμα, πρόκειται για σφοδρή πρόσκρουση, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ από το ατύχημα αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή.



Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βρίσκονται στη σκηνή και διερευνούν τις συνθήκες πρόκλησης του ατυχήματος.

Να σημειωθεί παράλληλα ότι οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σημείο με αυξημένη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα λόγω της γειτνίασης με το πάρκο, όπου καθημερινά παίζουν μικρά παιδιά. Όπως αναφέρουν, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Μεταξύ των εισηγήσεων που καταθέτουν είναι η τοποθέτηση κυρτωμάτων στο οδόστρωμα, ώστε να περιοριστεί η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.

