Η Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ καλεί το Υπουργείο Εργασίας να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και οι δικαιούχοι εργαζόμενοι να λάβουν έγκαιρα την οικονομική στήριξη που δικαιούνται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της διαχρονικά παρατηρείται κάθε χρόνο καθυστέρηση στην καταβολή του.

"Οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι οποίοι δηλώνονται ως άνεργοι κατά τη χειμερινή περίοδο, βασίζονται στο επίδομα ανεργίας ως βασικό μέσο κάλυψης των βιοποριστικών τους αναγκών και στήριξης των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και πλήττει την κοινωνική συνοχή", τονίζει η συντεχνία.

Η Πολιτεία, προσθέτει, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων αναγκών, όπως η εορταστική περίοδος.

"Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και οι δικαιούχοι εργαζόμενοι να λάβουν έγκαιρα την οικονομική στήριξη που δικαιούνται", αναφέρει, τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Υπ. Γεωργίας: Ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 21 σημεία