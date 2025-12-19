Ανταποκρίθηκαν στις μέχρι στιγμής βροχοπτώσεις τα αντιπλημμυρικά έργα σε 21 σημεία των πυρόπληκτων κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, εκφράζοντας ικανοποίηση της από την ολοκλήρωση των έργων εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Συνοδευόμενη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, Ανδρέα Γρηγορίου και λειτουργούς των εμπλεκομένων τμημάτων, η Μαρία Παναγιώτου επιθεώρησε, το πρωί της Παρασκευής, αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής, διαβεβαιώνοντας ότι, εάν διαπιστωθεί ανάγκη επιπρόσθετων παρεμβάσεων, αυτές θα γίνουν.

Σε δηλώσεις της σε αντιπλημμυρικό έργο στην κοινότητα Σούνι – Ζανατζιά, ανέφερε ότι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εντόπισε τα 21 σημεία που χρειαζόταν να τοποθετηθούν cabions (λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια), σε μια περιοχή μήκους 120 χιλιομέτρων και σημείωσε ότι «τάχιστα και εντός χρονοδιαγράμματος, έχουν όλα ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο».

«Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε ουσιαστικά την επιθεώρηση των σημείων αυτών, γιατί θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι κάνουν τον σκοπό για τον οποίον τοποθετήθηκαν», είπε και υπέδειξε πως «ανταποκρίθηκαν στις τελευταίες βροχοπτώσεις που είχαμε».

Την ίδια ώρα τόνισε πως, εάν χρειάζεται να γίνουν άλλες παρεμβάσεις, αυτές θα γίνουν τάχιστα, ωστόσο ανέφερε πως «η πληροφόρηση που έχω λάβει από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι ότι είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτούργησαν και φαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε άλλες παρεμβάσεις, αλλά σίγουρα είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες».

Ευχαρίστησε, επίσης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τους πέντε διαφορετικούς εργολάβους και τα περίπου 50 άτομα που εργάστηκαν για να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα, κόστους περί το μισό εκατομμύριο ευρώ, αλλά και τις τοπικές Αρχές «χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τάχιστα».

Σε παρατήρηση ότι δεν έχει ακόμη βρέξει ικανοποιητικά, η Υπουργός Γεωργίας δήλωσε πως «εμείς οφείλαμε να είμαστε προμηθείς, οφείλαμε έγκαιρα να τα τοποθετήσουμε και να είμαστε έτοιμοι σε κάθε καιρικό φαινόμενο που ενδέχεται να προκύψει».

Σημειώνοντας ότι από τη μέχρι στιγμής βροχόπτωση δεν παρατηρήθηκε εισροή στα φράγματα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο συνεχίζει να εργάζεται, με προγραμματισμό, στη βάση τριών πυλώνων, που αφορούν στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με συμβατικές πηγές, όπως οι αφαλατώσεις, στην ενίσχυση του δικτύου , με υδατικά έργα 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στη δημιουργία υδατικής συνείδησης.

Διαμήνυσε, εξάλλου, ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν και να κάνουν εξοικονόμηση, αφού όπως είπε, οι μετρήσεις δείχνουν πως ο Κύπριος πολίτης υπερ-καταναλώνει και σπαταλά το νερό.

«Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μειώσει την ποιότητα ζωής, ούτε να λείψει το νερό από το σπίτι του. Ζητάμε να είναι στο μέσο όρο, ζητάμε από τον κόσμο να κλείσει τη βρύση για δύο λεπτά, γιατί δύο λεπτά είναι όσο χρειαζόμαστε για να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση», συμπλήρωσε.

Η Μαρία Παναγιώτου ρωτήθηκε για τις αποζημιώσεις στους γεωργούς που πλήγηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά, λέγοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες πληρωμές για την αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, για ένα έτος, σε περίπου 1400 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

«Είναι ένα ποσό γύρω στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με την επαναδραστηριοποίηση», είπε και πρόσθεσε πως «έχουμε λίγο πιο κάτω από χίλιες αιτήσεις για επαναδραστηριοποίηση, έχουν δοθεί οι πρώτες προκαταβολές και συνεχίζουμε».

Ο κάθε γεωργός, εξήγησε, παίρνει την προκαταβολή του για να μπορέσει να ξεκινήσει και ανάλογα με την πρόοδο των έργων του παίρνει και τις αποζημιώσεις του και τόνισε πως οι διαδικασίες είναι τάχιστες.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι το Υπουργείο στέκεται δίπλα τους, αλλά και σε όλες τις κοινότητες, με τις οποίες «υπάρχει εξαιρετική συνεργασία», ενώ υπέδειξε πως «όποιος γεωργός, όποιος κτηνοτρόφος χρειάζεται βοήθεια, είμαστε εδώ με προκαταβολές, με απλοποιημένες διαδικασίες να σταθούμε δίπλα στον κόσμο».

Ικανοποιημένος από τα αντιπλημμυρικά έργα δήλωσε ο κοινοτάρχης Σουνίου – Ζανατζιάς, Νίκος Βίκης, ο οποίος ευχαρίστησε την Υπουργό και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο «στάθηκε από την πρώτη στιγμή μαζί μας και στις βλάβες και στο δίκτυο».

Όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων, δήλωσε πως οι κάτοικοι που επηρεάστηκαν πήραν χρήματα και άρχισαν να φτιάχνουν τα σπίτια τους, ενώ έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για καθαρισμό των καμένων δέντρων που βρίσκονται σε ιδιωτικές περιουσίες.

«Σε ένα μήνα όσοι δεν θα ανταποκριθούν, θα μπούμε εμείς, με υλοτόμους, με άδειες, γιατί θα έχουμε πρόβλημα αν δεν καθαριστούν», συμπλήρωσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ